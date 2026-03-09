12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
UA | RU
UA | RU
09 марта 2026, 14:18

Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах

09 марта 2026, 14:18
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Сумах задержали директор одной из школ, которая организовала схему уклонения от военного призыва под видом фиктивного трудоустройства

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина за неправомерную выгоду трудоустраивала "учителей", которые фактически не работали, но получали зарплату, которая оставалась у директора.

Стоимость фиктивного трудоустройства составила 5 тысяч долларов США.

Директора задержали в центре Сум во время получения второго транша в 2 тыс. долларов.

Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 532 тыс. грн. Ее действия квалифицированы по статьям покушение на препятствование деятельности ВСУ и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ГБР разоблачило и прекратило на Киевщине деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева. К сделке были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война взятка школа Сумы трудоустройство директор мобилизация женщин уклонение от мобилизации
Обещали "отмазать" сына от ТЦК: в Тернополе женщина перечислила мошенникам 300 тыс. грн
09 марта 2026, 13:49
Продажа уклонистам фиктивных удостоверений правоохранителей: в Киеве задержали организатора "бизнеса"
09 марта 2026, 11:59
В Киеве разоблачили фальшивых "ученых", которые уклонялись от мобилизации
09 марта 2026, 10:31
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Харьковской области судили оккупанта, который пытал украинских полицейских
09 марта 2026, 15:30
Миндич подал в суд на нардепа Железняка
09 марта 2026, 15:19
YouTube удалил расследование о деятельности Андрея Ермака после увольнения с ОП
09 марта 2026, 15:05
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
09 марта 2026, 14:35
На Днепропетровщине насильник связал мужа и изнасиловал его жену
09 марта 2026, 13:55
Обещали "отмазать" сына от ТЦК: в Тернополе женщина перечислила мошенникам 300 тыс. грн
09 марта 2026, 13:49
Раздача подарков в школах: прокуратура и полиция проверяют депутата Полтавского горсовета
09 марта 2026, 13:42
Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: в Украине задержали восьмерых дельцов
09 марта 2026, 13:28
Во Львове женщина придумала редкое заболевание для выплат
09 марта 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »