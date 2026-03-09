Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах

Фото: Прокуратура Украины

В Сумах задержали директор одной из школ, которая организовала схему уклонения от военного призыва под видом фиктивного трудоустройства

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина за неправомерную выгоду трудоустраивала "учителей", которые фактически не работали, но получали зарплату, которая оставалась у директора.

Стоимость фиктивного трудоустройства составила 5 тысяч долларов США.

Директора задержали в центре Сум во время получения второго транша в 2 тыс. долларов.

Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 532 тыс. грн. Ее действия квалифицированы по статьям покушение на препятствование деятельности ВСУ и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ГБР разоблачило и прекратило на Киевщине деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева. К сделке были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.