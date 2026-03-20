Готовность украинцев терпеть войну уменьшилась: результаты опроса

За последние два месяца в Украине снизилась доля граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. По состоянию на начало марта таких 54%. Это на 11% меньше, чем в январе

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Социологи отмечают, что наибольшее понижение наблюдается среди тех, кто ранее поддерживал идею тяжелого обмена контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности.

Эксперты предполагают, что деморализующим фактором стало разочарование в переговорах, а также влияние внешних и внутренних факторов: сложная ситуация в энергетике, мировые геополитические события и традиционная депрессивность февраля.

В то же время 28% украинцев отметили, что готовы терпеть войну всего несколько месяцев-полгода. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что подобные колебания настроений наблюдались и в начале 2025 года, а после адаптации показатели снова повышались.

По его словам, пока нельзя исключать как временное, так и долгосрочное снижение готовности населения из-за длительности полномасштабной войны и обострения геополитической ситуации.

Справка: Исследование длилось с 1 по 8 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1003 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

