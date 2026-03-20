20 марта 2026, 13:56

Готовность украинцев терпеть войну уменьшилась: результаты опроса

Иллюстративное фото: "Украинская правда"
За последние два месяца в Украине снизилась доля граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. По состоянию на начало марта таких 54%. Это на 11% меньше, чем в январе

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Социологи отмечают, что наибольшее понижение наблюдается среди тех, кто ранее поддерживал идею тяжелого обмена контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности.

Эксперты предполагают, что деморализующим фактором стало разочарование в переговорах, а также влияние внешних и внутренних факторов: сложная ситуация в энергетике, мировые геополитические события и традиционная депрессивность февраля.

В то же время 28% украинцев отметили, что готовы терпеть войну всего несколько месяцев-полгода. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что подобные колебания настроений наблюдались и в начале 2025 года, а после адаптации показатели снова повышались.

По его словам, пока нельзя исключать как временное, так и долгосрочное снижение готовности населения из-за длительности полномасштабной войны и обострения геополитической ситуации.

Справка: Исследование длилось с 1 по 8 марта. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1003 респондента в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
