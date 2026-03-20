14:49  20 березня
На Донеччині українські дрони ліквідували ворожий Ка-52
10:30  20 березня
У Києві дитину ледь не зґвалтували прямо в школі
08:50  20 березня
На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка
UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 13:56

Готовність українців терпіти війну зменшилася: результати опитування

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: "Українська правда"
Читайте также
на русском языке

Упродовж останніх двох місяців в Україні знизилася частка громадян, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Станом на початок березня таких 54%. Це 11% менше, ніж у січні

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Соціологи зазначають, що найбільше зниження спостерігається серед тих, хто раніше підтримував ідею важкого обміну контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки.

Експерти припускають, що деморалізуючим фактором стало розчарування у перемовинах, а також вплив зовнішніх і внутрішніх чинників: складна ситуація в енергетиці, світові геополітичні події та традиційна "депресивність" лютого.

Водночас 28% українців зазначили, що готові терпіти війну лише кілька місяців–півроку. Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що подібні коливання настроїв спостерігалися і на початку 2025 року, а після адаптації показники знову підвищувалися.

За його словами, поки що не можна виключати як тимчасове, так і довгострокове зниження готовності населення через тривалість повномасштабної війни та загострення геополітичної ситуації.

Довідка: Дослідження тривало із 1 по 8 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1003 респонденти у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна українці опитування КМІС російська армія
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »