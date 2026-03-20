Готовність українців терпіти війну зменшилася: результати опитування

Упродовж останніх двох місяців в Україні знизилася частка громадян, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Станом на початок березня таких 54%. Це 11% менше, ніж у січні

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи зазначають, що найбільше зниження спостерігається серед тих, хто раніше підтримував ідею важкого обміну контролю над Донецькою областю в обмін на гарантії безпеки.

Експерти припускають, що деморалізуючим фактором стало розчарування у перемовинах, а також вплив зовнішніх і внутрішніх чинників: складна ситуація в енергетиці, світові геополітичні події та традиційна "депресивність" лютого.

Водночас 28% українців зазначили, що готові терпіти війну лише кілька місяців–півроку. Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що подібні коливання настроїв спостерігалися і на початку 2025 року, а після адаптації показники знову підвищувалися.

За його словами, поки що не можна виключати як тимчасове, так і довгострокове зниження готовності населення через тривалість повномасштабної війни та загострення геополітичної ситуації.

Довідка: Дослідження тривало із 1 по 8 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1003 респонденти у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися