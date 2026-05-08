В Ровенской области мужчина из-за ревности набросился на жену с ножом

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в поселке Орловка. Там мужчина с ножом бросился на жену, когда был пьян

Об этом сообщает полиция в Ровенской области, передает RegioNews.

Ночью между 43-летней женщиной и ее 49-летним мужчиной произошла ссора чере ревности. Во время конфликта он схватил кухонный нож и нанес женщине один удар в участок грудной клетки. К счастью женщина сама смогла вызвать полицию и медиков.

Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Березновской городской больницы с проникающим ранением, что повлекло за собой пневмоторакс, резаную рану печени и внутреннее кровотечение.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

