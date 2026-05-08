В Харьковской области полицейские разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 39-летний харьковчанин вместе с 33-летним соучастником подыскивали мужчин призывного возраста, у которых не было законных оснований для выезда за пределы Украины в условиях военного положения.

За денежное вознаграждение они организовывали оформление фиктивной инвалидности, что позволяло избежать военного учета и создавало основания для незаконного пересечения государственной границы.

Для реализации преступной схемы злоумышленники использовали коррупционные связи в медицинской сфере и привлекались отдельные медицинские учреждения, где оформлялись заведомо ложные медицинские документы.

В дальнейшем военнообязанные незаконно получали статус лиц с инвалидностью, что давало им возможность сниматься с военного учета или избегать его, а также беспрепятственно уезжать за пределы Украины.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигуранта и его подельников.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

В настоящее время двум фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок.

