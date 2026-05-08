13:30  08 мая
Инфляция в Украине выросла: что стало дороже, а что подешевело
11:45  08 мая
В Запорожье военный устроил стрельбу возле магазина: двое раненых
08:22  08 мая
На Киевщине поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину: что известно
UA | RU
UA | RU
08 мая 2026, 20:22

Бизнес на инвалидности: В Харькове разоблачили дельцов, которые за деньги "снимали" уклонистов с воинского учета

08 мая 2026, 20:22
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области полицейские разоблачили схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

За денежное вознаграждение злоумышленники организовывали оформление фиктивной инвалидности, что позволяло избежать военного учета и создавало основания для незаконного пересечения государственной границы.

Правоохранители разоблачили мужчину, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 39-летний харьковчанин вместе с 33-летним соучастником подыскивали мужчин призывного возраста, у которых не было законных оснований для выезда за пределы Украины в условиях военного положения.

За денежное вознаграждение они организовывали оформление фиктивной инвалидности, что позволяло избежать военного учета и создавало основания для незаконного пересечения государственной границы.

Для реализации преступной схемы злоумышленники использовали коррупционные связи в медицинской сфере и привлекались отдельные медицинские учреждения, где оформлялись заведомо ложные медицинские документы.

В дальнейшем военнообязанные незаконно получали статус лиц с инвалидностью, что давало им возможность сниматься с военного учета или избегать его, а также беспрепятственно уезжать за пределы Украины.

Полицейские провели 11 санкционированных обысков по местам жительства фигуранта и его подельников.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

В настоящее время двум фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок.

Напомним, что в Прикарпатье правоохранители завершили расследование в отношении организаторов схемы незаконной переправки мужчин через границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область граница инвалидность
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Бывший судья и чиновник Минюста присвоили 5 квартир умерших в Киеве и Одессе
08 мая 2026, 19:52
В Киеве из-за халатности чиновника бюджет потерял 2,5 млн грн
08 мая 2026, 19:24
В Харьковской области будут судить руководство и персонал аптек за сбыт кодеина
08 мая 2026, 18:58
На Волыни торговали инвалидностью для ухилянцев
08 мая 2026, 18:55
В Коростене погибший в ДТП юноша стал донором для четырех человек
08 мая 2026, 18:35
Апелляционный суд подтвердил приговор: бывший глава Никопольской РГА получит 7 лет за хищение 4,3 млн грн
08 мая 2026, 18:16
В Днепре агента РФ приговорили к 15 годам за диверсию на Укрзализныце
08 мая 2026, 17:58
В Ровенской области мужчина из-за ревности набросился на жену с ножом
08 мая 2026, 17:35
СБУ вывела из строя ключевую установку на одном из крупнейших НПЗ России
08 мая 2026, 17:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »