В ночь на 8 мая бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совершили дерзкий налет на стратегические объекты врага в Перми. Под ударом оказался один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки и важный транспортный узел "Транснефти"

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Это предприятие обеспечивает топливом как гражданский сектор страны-агрессорки, так и потребности ее армии.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь" принадлежит акционерному обществу "Транснефть". Она является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через эту станцию нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и к Пермскому нефтеперерабатывающему заводу.

Оба объекта расположены в более чем 1500 километрах от границы с Украиной.

На заводе "Пермнефтеоргсинтез" в результате очередной атаки дронов СБУ возникло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.

Отмечается, что Служба безопасности Украины продолжает системно избивать по российской нефтяной инфраструктуре – одному из главных источников наполнения бюджета РФ и финансированию развязанной ею войны.

"Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, усложняет обеспечение оккупационных войск топливом и заставляет Кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу", - отмечают в спецслужбе.

Напомним, что 7 мая беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь" 30 апреля. Предварительно установлено, что на НПЗ был поражен ключевой узел первичной переработки нефти – установка АВТ-4.