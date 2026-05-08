08 мая 2026, 17:58

В Днепре агента РФ приговорили к 15 годам за диверсию на Укрзализныце

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент РФ, совершивший поджог на Укрзализныце

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил российский агент, которого СБУ задержала в мае 2025 года в Днепре.

Как установило расследование, злоумышленник по заказу РФ поджег релейный шкаф вблизи местной станции Укрзализныци. Таким образом, враг надеялся нарушить транспортную логистику в прифронтовом регионе.

Задачу врага выполнял завербованный российскими спецслужбистами местный безработный. Вниманию рашистов он попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Телеграмм-каналах.

После вербовки он получил от куратора из РФ перечень потенциальных "целей", возле которых он должен был провести доразведку, а затем уничтожить огнем.

По данным следствия, злоумышленник поджег релейный шкаф Укрзализныци, снял это на видео и доложил о проделанной "работе" российскому спецслужбе.

После этого он должен был продолжить серию поджогов на объектах критической инфраструктуры Днепра, но был разоблачен сотрудниками СБУ "по горячим" следам.

Во время обысков у него изъят смартфон с поличным на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты по железнодорожной инфраструктуре и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

