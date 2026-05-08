На Волыни торговали инвалидностью для ухилянцев

Фото: прокуратура

В Волынской области будут судить организаторов схемы установления уклоняющимся группой инвалидности. Известно, что среди участников схемы была работница Волынской областной клинической больницы.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

47-летняя жительница Ковель организовала схему. Она привлекла медработницу и еще одного сообщника. Злоумышленники потребовали и получили неправомерную выгоду в размере 8 000 долларов США от мужчины за оформление фиктивных медокументов. Ожидалось, что он сможет оформить инвалидность.

После получения денег злоумышленников задержали. Им сообщено о подозрении в совершении злоупотребления влиянием по предварительному сговору группой лиц.

"Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и о наложении ареста на имущество", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в столице будут судить организованную преступную группу. Организатором оказался адвокат. Злоумышленники зарабатывали на фальшивых документах.