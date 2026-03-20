Россияне атаковали Запорожский район: погибла женщина, ранен 10-летний мальчик

Ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, еще два человека получили ранения – 48-летний мужчина и 10-летний мальчик.

По предварительным данным, оккупанты нанесли по меньшей мере два удара. В результате обстрела разрушены частные жилые дома.

На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и разрушениях.

Напомним, утром 19 марта российские войска атаковали инфраструктуру Запорожья. Из-за обстрела были обесточены более 38 тысяч бытовых потребителей и около 2 тысяч юридических лиц.