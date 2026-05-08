08 мая 2026, 19:24

В Киеве из-за халатности чиновника бюджет потерял 2,5 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в служебной халатности должностному лицу коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост"

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

Установлено, что должностное лицо было ответственным за контроль и проверку качества и объемов противоаварийных работ по ремонту потолков и консолей плит эстакады Южного моста.

Работы проводились с декабря 2024 по август 2025 года. Чиновник не обеспечил проверку соответствия осуществления монтажа и демонтажа индивидуальных стальных поддерживающих конструкций. Фактически он принял работы, не проверив, действительно ли они выполнены в полном объеме.

В дальнейшем "Киевавтодоргород" переплатил за них 2,5 млн гривен, что подтверждено выводом судебной экономической экспертизы. Таким образом столичному бюджету нанесен ущерб на эту сумму.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Напомним, что в Одессе правоохранители задержали должностного лица морского учебного заведения, которое наладило коррупционную схему "помощи" студентам

