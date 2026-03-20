Ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области пострадала портовая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Вражеские дроны повредили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. На момент удара оба судна были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

К сожалению, пострадали два человека.

Также получили повреждения административные здания. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары ликвидировали спасатели.

На местах продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.