Российские дроны атаковали Одесщину: повреждены иностранные суда с зерном, есть пострадавшие
Ночью 20 марта в результате атаки беспилотников в Одесской области пострадала портовая инфраструктура
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Вражеские дроны повредили два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. На момент удара оба судна были пришвартованы у причалов и загружены зерном.
К сожалению, пострадали два человека.
Также получили повреждения административные здания. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары ликвидировали спасатели.
На местах продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.