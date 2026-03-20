Российский дрон атаковал эвакуационный экипаж "Подснежники" на Донетчине: есть погибшая и раненые
В Алексеево-Дружковке российский беспилотник атаковал эвакуационный экипаж гуманитарной миссии "Подснежник"
Об этом сообщил руководитель организации Евгений Каплин, передает RegioNews.
"Недоброе утро в Донецкой области. Наш эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке был атакован российским дроном. К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы довести в больницу раненых", – говорится в сообщении.
Подробности Каплин пообещал предоставить позже.
Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.
