Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил руководитель организации Евгений Каплин, передает RegioNews.

"Недоброе утро в Донецкой области. Наш эвакуационный экипаж в Алексеево-Дружковке был атакован российским дроном. К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы довести в больницу раненых", – говорится в сообщении.

Подробности Каплин пообещал предоставить позже.

Напомним, ночью 20 марта российские войска нанесли удары по Запорожскому району. В результате атаки погибла 30-летняя женщина, есть раненые.