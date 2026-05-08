08 мая 2026, 18:35

В Коростене погибший в ДТП юноша стал донором для четырех человек

Фото: KorostenMedia
В Коростене в Житомирской области у 18-летнего парня, погибшего в ДТП, провели забор четырех органов

Об этом сообщает KorostenMedia, передает RegioNews .

"В Коростенской центральной городской больнице провели извлечение сердца, двух почек и печени у 18-летнего парня, погибшего в ДТП. Для проведения операции в медицинское учреждение прибыли врачи из Первого территориального медицинского объединения города Львова, Института сердца МЗ Украины и НДСЛ "Охматдет", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора больницы Сергея Ковердуна, согласие на посмертное донорство дала семья погибшего парня.

Это уже четвертый забор органов, проводимый в Коростенской центральной городской больнице.

Напомним, ранее в Киеве провели пересадку органов трем детям. Это стало возможным благодаря тому, что родители умершего ребенка согласились на донорство.

