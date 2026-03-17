Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине в рамках программы на 8,1 миллиарда долларов. Причиной является промедление Верховной Рады с принятием необходимых законодательных изменений

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, парламент должен до конца марта принять ряд решений, в том числе по повышению налогов в рамках новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.

Впрочем, часть законопроектов до сих пор не была рассмотрена. Постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано заявила, что Фонд обеспокоен ситуацией.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует начать консультации с украинскими депутатами с 18 марта.

Ситуация усугубляется возможным дефицитом финансирования в ближайшие месяцы после блокирования Европейского Союза пакета помощи более чем на 90 млрд евро со стороны Венгрия и Словакия.

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, в случае задержки финансирования НБУ будет вынужден напрямую кредитовать Министерство финансов для покрытия дефицита бюджета.

Среди требований МВФ:

введение НДС для части ФЛП,

налогообложение доходов от цифровых платформ,

упразднение налоговых льгот для международных почтовых отправлений.

Напомним, 26 февраля Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

