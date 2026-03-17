11:22  17 марта
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
07:24  17 марта
Во Львове возле выезда из города взорвался автобус: что известно
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 11:40

Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине в рамках программы на 8,1 миллиарда долларов. Причиной является промедление Верховной Рады с принятием необходимых законодательных изменений

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

По данным издания, парламент должен до конца марта принять ряд решений, в том числе по повышению налогов в рамках новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.

Впрочем, часть законопроектов до сих пор не была рассмотрена. Постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано заявила, что Фонд обеспокоен ситуацией.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует начать консультации с украинскими депутатами с 18 марта.

Ситуация усугубляется возможным дефицитом финансирования в ближайшие месяцы после блокирования Европейского Союза пакета помощи более чем на 90 млрд евро со стороны Венгрия и Словакия.

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, в случае задержки финансирования НБУ будет вынужден напрямую кредитовать Министерство финансов для покрытия дефицита бюджета.

Среди требований МВФ:

Напомним, 26 февраля Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Читайте также: 8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина финансирование ВР НБУ МВФ кредит налоги реформы
Зеленский предложил народным депутатам "работать или идти на фронт"
15 марта 2026, 11:23
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
17 марта 2026, 12:29
"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
17 марта 2026, 12:19
Атака на Краматорский район: из-под завалов дома извлекли тела погибших
17 марта 2026, 12:15
Корректировал удары по Одессе: в рядах Госпогранслужбы разоблачили российского "крота"
17 марта 2026, 11:58
Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку
17 марта 2026, 11:54
На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
17 марта 2026, 11:45
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
17 марта 2026, 11:22
На смерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся: на Прикарпатье объявили подозрение военному в СОЧ
17 марта 2026, 11:06
Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении
17 марта 2026, 10:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »