Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg
Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления финансовой помощи Украине в рамках программы на 8,1 миллиарда долларов. Причиной является промедление Верховной Рады с принятием необходимых законодательных изменений
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, парламент должен до конца марта принять ряд решений, в том числе по повышению налогов в рамках новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце.
Впрочем, часть законопроектов до сих пор не была рассмотрена. Постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано заявила, что Фонд обеспокоен ситуацией.
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует начать консультации с украинскими депутатами с 18 марта.
Ситуация усугубляется возможным дефицитом финансирования в ближайшие месяцы после блокирования Европейского Союза пакета помощи более чем на 90 млрд евро со стороны Венгрия и Словакия.
По словам главы Национального банка Андрея Пышного, в случае задержки финансирования НБУ будет вынужден напрямую кредитовать Министерство финансов для покрытия дефицита бюджета.
Среди требований МВФ:
- введение НДС для части ФЛП,
- налогообложение доходов от цифровых платформ,
- упразднение налоговых льгот для международных почтовых отправлений.
Напомним, 26 февраля Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.
Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
