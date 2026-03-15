Зеленский предложил народным депутатам "работать или идти на фронт"

Депутаты, которые хотели сложить мандат, должны продолжать выполнять свои обязанности или должны присоединиться к Силам обороны

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Однако во время военного положения украинский парламент должен продолжать полноценно функционировать.

Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт

По мнению Зеленского, если депутаты не служат государству в парламенте, должны служить государству на фронте.

Ранее нардеп Андрей Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов готовы сложить мандат. Так он считает, что фракция "Слуга народа" потеряла ядро.