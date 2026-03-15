15 марта 2026, 11:23

Зеленский предложил народным депутатам "работать или идти на фронт"

фото: Офис Президента Украины
Депутаты, которые хотели сложить мандат, должны продолжать выполнять свои обязанности или должны присоединиться к Силам обороны

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Однако во время военного положения украинский парламент должен продолжать полноценно функционировать.

Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт

По мнению Зеленского, если депутаты не служат государству в парламенте, должны служить государству на фронте.

Ранее нардеп Андрей Мотовиловец заявил, что около 40 депутатов готовы сложить мандат. Так он считает, что фракция "Слуга народа" потеряла ядро.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
