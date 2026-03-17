17 березня 2026, 11:40

Україна ризикує втратити $8,1 млрд від МВФ через затримку реформ – Bloomberg

Фото: з відкритих джерел
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні в межах програми на 8,1 мільярда доларів. Причиною є зволікання Верховної Ради з ухваленням необхідних законодавчих змін

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

За даними видання, парламент має до кінця березня ухвалити низку рішень, зокрема щодо підвищення податків, у межах нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

Втім, частину законопроєктів досі не розглянули. Постійна представниця МВФ в Україні Прісцілла Тоффано заявила, що Фонд занепокоєний ситуацією.

Місія МВФ на чолі з Гевін Грей планує розпочати консультації з українськими депутатами з 18 березня.

Ситуація ускладнюється можливим дефіцитом фінансування в найближчі місяці після блокування Європейський Союз пакета допомоги на понад 90 млрд євро з боку Угорщина та Словаччина.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, у разі затримки фінансування НБУ може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів для покриття дефіциту бюджету.

Серед вимог МВФ:

Нагадаємо, 26 лютого Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США

Перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
