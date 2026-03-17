Україна ризикує втратити $8,1 млрд від МВФ через затримку реформ – Bloomberg

Фото: з відкритих джерел

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні в межах програми на 8,1 мільярда доларів. Причиною є зволікання Верховної Ради з ухваленням необхідних законодавчих змін

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

За даними видання, парламент має до кінця березня ухвалити низку рішень, зокрема щодо підвищення податків, у межах нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

Втім, частину законопроєктів досі не розглянули. Постійна представниця МВФ в Україні Прісцілла Тоффано заявила, що Фонд занепокоєний ситуацією.

Місія МВФ на чолі з Гевін Грей планує розпочати консультації з українськими депутатами з 18 березня.

Ситуація ускладнюється можливим дефіцитом фінансування в найближчі місяці після блокування Європейський Союз пакета допомоги на понад 90 млрд євро з боку Угорщина та Словаччина.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, у разі затримки фінансування НБУ може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів для покриття дефіциту бюджету.

Серед вимог МВФ:

запровадження ПДВ для частини ФОПів,

оподаткування доходів від цифрових платформ,

скасування податкових пільг для міжнародних поштових відправлень.

Нагадаємо, 26 лютого Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США

Перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

Читайте також: 8,1 млрд від МВФ і кінець великої спрощенки: що зміниться для бізнесу