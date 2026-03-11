21:39  11 марта
11 марта 2026, 23:55

Что в Украине будет с ценами на яйца перед Пасхой

11 марта 2026, 23:55
Фото из открытых источников
В Украине перед Пасхой цены на ряд продуктов могут меняться. При этом на стоимость яиц может повлиять подорожание горючего и логистики.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил, что на стоимость яиц повлияют затраты на корма, а также цены на топливо и логистику. Во второй половине весны яйца обычно дешевеют из-за того, что в домохозяйствах увеличивается количество кур, соответственно на рынке растет постепенно уравновешивающее спрос предложение.

По мнению эксперта, после Пасхи цены на топливо не снизятся. Поэтому не стоит ожидать того, что яйца подешевеют.

По состоянию на 11 марта цены на яйца в торговых сетях в Украине несколько отличаются. Например, десяток куриных яиц марки "Наседка" категории С1 стоит от 82 гривен 90 копеек до 87 гривен 14 копеек. Кроме того, в сетях "АТБ" и "Фора" – 82 гривны 90 копеек за десяток. В сети NOVUS этот товар продают за 82 гривны 99 копеек.

При этом сети Auchan яйца стоят 84 гривны 90 копеек за десяток, тогда как самая высокая цена зафиксирована в супермаркетах "Сільпо" - 87 гривен 14 копеек.

Напомним, ранее в Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На прошлой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм.

продукты цены
