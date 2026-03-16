В Україні рухнули ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

Аналітики зазначили, що на ринку багато некондиційної картоплі, що ускладнює ситуацію. Наразі картоплю продають в середньому по 6-13 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це приблизно на 20% дешевше.

Виробники повіломляють про значні залишки картоплі у сховищах, тоді як торговельна активність на ринку залишається доволі низькою.

При цьому якщо порівнювати ціни з минулим роком, зараз картопля в середньому на 61% дешевше.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.