16 березня 2026, 23:30

В Україні рухнули ціни на картоплю: скільки тепер коштує кілограм

Фото з відкритих джерел
В Україні ціни на картоплю продовжують падати. Головною причиною гравці ринку називають низький попит

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що на ринку багато некондиційної картоплі, що ускладнює ситуацію. Наразі картоплю продають в середньому по 6-13 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це приблизно на 20% дешевше.

Виробники повіломляють про значні залишки картоплі у сховищах, тоді як торговельна активність на ринку залишається доволі низькою.

При цьому якщо порівнювати ціни з минулим роком, зараз картопля в середньому на 61% дешевше.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.

