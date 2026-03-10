На крупном рынке в Одесской области произошел пожар: что известно

фото: dumskaya.net

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По словам очевидцев, пламя охватило торговые павильоны, поднялся густой столб черного дыма.

В настоящее время рынок полностью обесточен.

Позже стало известно, что на место пожара приехали спасатели.

