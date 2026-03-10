На крупном рынке в Одесской области произошел пожар: что известно
На рынке «Седьмой километр» произошел масштабный пожар. Горят павильоны, рынок обесточен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
По словам очевидцев, пламя охватило торговые павильоны, поднялся густой столб черного дыма.
В настоящее время рынок полностью обесточен.
Позже стало известно, что на место пожара приехали спасатели.
Как сообщалось, в Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.
В Одессе ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживает за матерью: что решил судВсе новости »
09 марта 2026, 20:55В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру
09 марта 2026, 20:15
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
10 марта 2026, 15:40В Херсонской области россияне убили пенсионерку взрывчаткой
10 марта 2026, 15:25На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу
10 марта 2026, 15:25В Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки
10 марта 2026, 14:56Будапешт не вернет Украине $80 млн: что говорит венгерское правительство
10 марта 2026, 14:51В Днепре раскрыли "теневую" продажу топливных талонов на 218 млн грн
10 марта 2026, 14:26Рада провалила законопроект о налогообложении цифровых платформ
10 марта 2026, 13:56Удар по Славянску: уже 4 погибших и 16 раненых
10 марта 2026, 13:45Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »