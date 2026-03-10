13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
12:55  10 марта
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 15:46

На крупном рынке в Одесской области произошел пожар: что известно

10 марта 2026, 15:46
Читайте також українською мовою
фото: dumskaya.net
Читайте також
українською мовою

На рынке «Седьмой километр» произошел масштабный пожар. Горят павильоны, рынок обесточен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По словам очевидцев, пламя охватило торговые павильоны, поднялся густой столб черного дыма.

В настоящее время рынок полностью обесточен.

Позже стало известно, что на место пожара приехали спасатели.

Как сообщалось, в Одесской области из-за ночной атаки беспилотников возник пожар на базе отдыха. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рынок пожар Одесская область видео происшествия Одесса
В Одессе ТЦК отказал в отсрочке мужчине, который ухаживает за матерью: что решил суд
09 марта 2026, 20:55
В Одессе военного ТЦК наказали за выключенную камеру
09 марта 2026, 20:15
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
10 марта 2026, 15:40
В Херсонской области россияне убили пенсионерку взрывчаткой
10 марта 2026, 15:25
На Волыни задержали местного жителя, который за $10 тысяч организовал нелегальную переправку мужчин за границу
10 марта 2026, 15:25
В Киевской области чрезвычайники спасли девушку-подростка с крыши многоэтажки
10 марта 2026, 14:56
Будапешт не вернет Украине $80 млн: что говорит венгерское правительство
10 марта 2026, 14:51
В Днепре раскрыли "теневую" продажу топливных талонов на 218 млн грн
10 марта 2026, 14:26
Рада провалила законопроект о налогообложении цифровых платформ
10 марта 2026, 13:56
Удар по Славянску: уже 4 погибших и 16 раненых
10 марта 2026, 13:45
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
10 марта 2026, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Все блоги »