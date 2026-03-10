17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
15:40  10 марта
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 16:14

Известная сотрудница медицинского батальона "Госпитальеры" потратила донаты на азартные игры и уехала за границу

10 марта 2026, 16:14
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая сотрудница медицинского батальона «Госпитальеры» Анна Скольбушевская, которая объявляла сборы на помощь военным и тратила донаты на азартные игры, уехала за границу

Как передает RegioNews, об этом основательница и руководительница волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич заявила на брифинге в Медиацентре Украина 10 марта, отвечая на вопросы корреспондента hromadske.

По ее словам, Анна Скольбушевская, более известная Адмирал Няв, около 6-7 месяцев лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре в Броварах.

Во время реабилитации ее не могли допрашивать правоохранители, а дальше она уехала за границу.

Как известно, недавно медицинский батальон "Госпитальеры", объединяющий добровольцев-парамедиков, попал в скандал из-за подозрений в непрозрачном использовании благотворительных средств. Речь идет о миллионах гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Госпитальеры скандал деньги донат война
Захватили на БТР и держали в наручниках 28 часов: появились подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии
09 марта 2026, 16:04
Фиктивные учителя за деньги: СБУ разоблачила директора школы в Сумах
09 марта 2026, 14:18
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Днепропетровщине оправдали свидетеля Иеговы, который игнорировал мобилизацию
10 марта 2026, 17:50
В сети показали, как украинский дрон уничтожает вражескую технику в Донецкой области
10 марта 2026, 17:46
На Закарпатье "скорая" сбила 6-летнего мальчика на пешеходном переходе
10 марта 2026, 17:43
Во Львовской области насмерть сбили женщину
10 марта 2026, 17:35
В Одесской области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Дунай и бежать в Румынию
10 марта 2026, 17:32
Война США и Израиля против Ирана может привести ко многим рискам для Украины
10 марта 2026, 17:30
Украинские БпЛА поразили склады ГСМ, станцию РЭБ и артиллерию врага
10 марта 2026, 17:27
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
10 марта 2026, 17:09
В Одесской области иностранцы продавали фальшивые $100 за $30 настоящих
10 марта 2026, 16:55
В Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров: где больше всего
10 марта 2026, 16:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Все блоги »