Известная сотрудница медицинского батальона "Госпитальеры" потратила донаты на азартные игры и уехала за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывшая сотрудница медицинского батальона «Госпитальеры» Анна Скольбушевская, которая объявляла сборы на помощь военным и тратила донаты на азартные игры, уехала за границу

Как передает RegioNews, об этом основательница и руководительница волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич заявила на брифинге в Медиацентре Украина 10 марта, отвечая на вопросы корреспондента hromadske.

По ее словам, Анна Скольбушевская, более известная Адмирал Няв, около 6-7 месяцев лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре в Броварах.

Во время реабилитации ее не могли допрашивать правоохранители, а дальше она уехала за границу.

Как известно, недавно медицинский батальон "Госпитальеры", объединяющий добровольцев-парамедиков, попал в скандал из-за подозрений в непрозрачном использовании благотворительных средств. Речь идет о миллионах гривен.