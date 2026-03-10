08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы

Фото: из открытых источников
В Киеве мошенники выманили у пенсионеров более 8 миллионов гривен. Аферисты притворялись работниками СБУ

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице подозрение в мошенничестве получили четыре человека. Это жители Киевской и Харьковской областей от 23 до 29 лет. Они искали пенсионеров, обещая проверить, не связаны ли их сбережения со страной-агрессорой.

62-летней женщине аферисты сообщили, что якобы СБУ проверяет ее деньги на причастность к РФ. Для этого она вроде бы должна предоставить все сбережения, которые после проверки будут возвращены ей. Пенсионерка доверилась так называемому "агенту" и передала ему более 59 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. Это около 2 миллионов 800 тысяч гривен.

Известно, что по аналогичной схеме жертвами мошенников стали еще 3 женщины в возрасте 78, 81 и 88 лет, которые отдали мошенникам более 1 миллиона 300 тысяч гривен, 3 миллиона 100 тысяч гривен, 1 миллион 400 тысяч гривен. Когда аферисты получали деньги, они перечисляли их на криптогаманцы.

"Да, двое из подозреваемых исполняли роль забиравших деньги курьеров, один контролировал этих курьеров, четвертый сообщник занимался подбором людей, которые будут контролировать, чтобы курьеры не исчезли с деньгами", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
