В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице подозрение в мошенничестве получили четыре человека. Это жители Киевской и Харьковской областей от 23 до 29 лет. Они искали пенсионеров, обещая проверить, не связаны ли их сбережения со страной-агрессорой.

62-летней женщине аферисты сообщили, что якобы СБУ проверяет ее деньги на причастность к РФ. Для этого она вроде бы должна предоставить все сбережения, которые после проверки будут возвращены ей. Пенсионерка доверилась так называемому "агенту" и передала ему более 59 тысяч долларов и около 5 тысяч евро. Это около 2 миллионов 800 тысяч гривен.

Известно, что по аналогичной схеме жертвами мошенников стали еще 3 женщины в возрасте 78, 81 и 88 лет, которые отдали мошенникам более 1 миллиона 300 тысяч гривен, 3 миллиона 100 тысяч гривен, 1 миллион 400 тысяч гривен. Когда аферисты получали деньги, они перечисляли их на криптогаманцы.

"Да, двое из подозреваемых исполняли роль забиравших деньги курьеров, один контролировал этих курьеров, четвертый сообщник занимался подбором людей, которые будут контролировать, чтобы курьеры не исчезли с деньгами", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.