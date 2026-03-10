08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
10:13  10 марта
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 09:18

ВСУ освободили почти всю территорию Днепропетровской области – генерал Комаренко

10 марта 2026, 09:18
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Во время наступления на Александровском направлении Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровщины, захваченную войсками РФ

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина, сообщает RegioNews.

"Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от просочившихся туда вражеских лиц. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику – освобождено больше территории, чем потеряно", – рассказал генерал.

Комаренко также отметил, что это была спланированная наступательная операция, прошедшая все процедуры утверждения и согласования. Она проводится силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке обороняющихся на этом направлении механизированных бригад.

Комментируя ситуацию на фронте, генерал отметил, что она "сложная, но контролируемая". Самыми трудными остаются Покровское и Александровское направления, на которых враг сосредоточил основные усилия.

"Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление", – добавил Комаренко.

Он добавил, что во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.

Напомним, 8 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты ВСУ Днепропетровская область фронт российская армия
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Днепропетровщине жилой дом сгорел дотла
10 марта 2026, 11:09
Из-за ударов РФ по энергообъектам обесточены потребители в пяти областях – Минэнерго
10 марта 2026, 10:50
На Днепропетровщине ребенок провалился под лед
10 марта 2026, 10:38
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 10:26
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10 марта 2026, 10:13
В Ровенской области пьяный мужчина убил соседку
10 марта 2026, 10:00
Готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям: в Киеве задержали российского агента
10 марта 2026, 09:54
В Закарпатье получил срок водитель, который сбил человека и скрылся
10 марта 2026, 09:30
На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »