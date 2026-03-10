Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Во время наступления на Александровском направлении Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровщины, захваченную войсками РФ

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина, сообщает RegioNews.

"Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от просочившихся туда вражеских лиц. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику – освобождено больше территории, чем потеряно", – рассказал генерал.

Комаренко также отметил, что это была спланированная наступательная операция, прошедшая все процедуры утверждения и согласования. Она проводится силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке обороняющихся на этом направлении механизированных бригад.

Комментируя ситуацию на фронте, генерал отметил, что она "сложная, но контролируемая". Самыми трудными остаются Покровское и Александровское направления, на которых враг сосредоточил основные усилия.

"Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление", – добавил Комаренко.

Он добавил, что во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.

Напомним, 8 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров.