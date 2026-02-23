В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит

Иллюстративное фото

Рентабельность украинских мукомолей сейчас составляет 3%. При этом такой процент называют большим достижением при тех условиях, которые есть сейчас

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Как пояснил глава ревизионной комиссии ГС "Мукомели Украины" Сергей Сакиркин, мука высшего сорта часто продается по цене 13 700-13 900 грн/т. При этом реальная средняя стоимость пшеницы 2 класса 10300 грн./т и себестоимости переработки не ниже 2500 грн. за 1 т зерна. То есть в Украине цена продажи муки почти сравнялась с себестоимостью.

"Мукомелам часто приходится слышать требования о снижении цены со стороны производителей хлеба. Им почему-то кажется, что мельницы слишком много зарабатывают. Но если цены на хлеб взяты из ритейла, и это реальные цены продаж, то цены на муку – это декларативные цены, которые озвучивают мельницы. На самом деле, реальные цены продажи муки ниже на 10-15%", - говорит специалист.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.