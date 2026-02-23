21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
16:19  23 февраля
Туман, оттепель и влажность: синоптикиня рассказала о погоде на ближайшие дни
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 21:55

В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит

23 февраля 2026, 21:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Рентабельность украинских мукомолей сейчас составляет 3%. При этом такой процент называют большим достижением при тех условиях, которые есть сейчас

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Как пояснил глава ревизионной комиссии ГС "Мукомели Украины" Сергей Сакиркин, мука высшего сорта часто продается по цене 13 700-13 900 грн/т. При этом реальная средняя стоимость пшеницы 2 класса 10300 грн./т и себестоимости переработки не ниже 2500 грн. за 1 т зерна. То есть в Украине цена продажи муки почти сравнялась с себестоимостью.

"Мукомелам часто приходится слышать требования о снижении цены со стороны производителей хлеба. Им почему-то кажется, что мельницы слишком много зарабатывают. Но если цены на хлеб взяты из ритейла, и это реальные цены продаж, то цены на муку – это декларативные цены, которые озвучивают мельницы. На самом деле, реальные цены продажи муки ниже на 10-15%", - говорит специалист.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что сейчас в Украине стабильно продают сливочное масло только те производители, которые готовы существенно снижать цены. При этом текущий уровень цен для большинства производителей убыточен. Особенно для тех, кто работает в сегменте масла вместе с обезжиренным сухим молоком или казеином.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хлеб мука экономика
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
Дороги в Украине отремонтируют, как только позволят погодные условия, – Свириденко
18 февраля 2026, 21:11
Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
18 февраля 2026, 18:47
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Певица Злата Огневич призналась, делала ли пластику
24 февраля 2026, 00:30
"И раздается второй взрыв": звезда "Поймать Кайдаша" оказался рядом с терактом во Львове – что вспоминает актер
23 февраля 2026, 23:30
"Лучи памяти" засветили над могилами павших воинов во Львове
23 февраля 2026, 22:56
Хлеб в Украине подорожал почти вдвое: что происходит с ценами
23 февраля 2026, 22:55
В прошлом году Россия вывезла с оккупированных территорий 2 млн тонн зерна
23 февраля 2026, 22:33
Цены на картофель растут как на дрожжах: сколько теперь платить за килограмм
23 февраля 2026, 22:25
В полиции прокомментировали взрыв в Днепре
23 февраля 2026, 22:12
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »