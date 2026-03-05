19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
UA | RU
UA | RU
05 марта 2026, 21:36

Украина снова начала продавать электроэнергию за границу

05 марта 2026, 21:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Впервые с ноября 2025 года Украина экспортировала электроэнергию. Это происходит из-за профицита в энергосети, в частности, благодаря генерации возобновляемых источников энергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro Electricity.

По словам экспертов, экспорт осуществляется в отдельные часы и на минимальном уровне: за сутки в ночные часы было экспортировано только 12 МВт-ч в Молдову.

На сегодняшний день на аукционах по распределению пропускной способности компании регистрировали большие мощности, до 61 МВт в отдельные часы, но фактически их не использовали.

Напомним, в "Укрэнерго" обнародовали графики отключений света на 6 марта. В компании отметили, что завтра по части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
электроэнергия экспорт энергетика экономика
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
05 марта 2026, 18:14
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру: есть обесточивания в пяти областях
04 марта 2026, 11:14
В результате атак РФ обесточены потребители в нескольких регионах
02 марта 2026, 10:42
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Возможные сценарии Второй Иранской войны
05 марта 2026, 21:59
В Одесской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием грузовика
05 марта 2026, 21:12
Кличко вне очереди созывает Киевсовет: названная причина
05 марта 2026, 20:56
В России приговорили к 13 годам жену погибшего защитника Мариуполя
05 марта 2026, 20:40
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39
Россияне вербуют подростков на диверсии в виде игры - полиция Запорожья
05 марта 2026, 20:25
Украинские военные показали видео уничтожение российского вертолета Ка-27 в Черном море
05 марта 2026, 20:19
Производителя воды "Карпатская джерельная" оштрафовали почти на 10 миллионов
05 марта 2026, 20:09
Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну
05 марта 2026, 19:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »