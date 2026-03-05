Украина снова начала продавать электроэнергию за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Впервые с ноября 2025 года Украина экспортировала электроэнергию. Это происходит из-за профицита в энергосети, в частности, благодаря генерации возобновляемых источников энергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro Electricity.

По словам экспертов, экспорт осуществляется в отдельные часы и на минимальном уровне: за сутки в ночные часы было экспортировано только 12 МВт-ч в Молдову.

На сегодняшний день на аукционах по распределению пропускной способности компании регистрировали большие мощности, до 61 МВт в отдельные часы, но фактически их не использовали.

Напомним, в "Укрэнерго" обнародовали графики отключений света на 6 марта. В компании отметили, что завтра по части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).