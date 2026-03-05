Удорожание топлива в Украине: как это повлияет на аграриев

Иллюстративное фото

В Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке фиксируют удорожание топлива. Эксперты объяснили, повлияет ли это на аграрный сектор

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Аграрии подготовились к сезону и сформировали определенный запас дизельного горючего. По словам финансового директора "АгроВиста" Павла Фесюка, этого хватит примерно на месяц. В частности, на период подкормки культур перед началом посевной кампании.

Аграрии рассчитывают на то, что в ближайшее время напряжение на Ближнем Востоке снизится, и цены на рынке горючего стабилизируются. По словам Павла Фесюка, есть ожидания стабилизации цен в ближайший месяц.

Напомним, на украинском розничном рынке топлива фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.