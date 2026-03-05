19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
18:14  05 марта
Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
16:31  05 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 23:55

Удорожание топлива в Украине: как это повлияет на аграриев

05 марта 2026, 23:55
Иллюстративное фото
В Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке фиксируют удорожание топлива. Эксперты объяснили, повлияет ли это на аграрный сектор

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Аграрии подготовились к сезону и сформировали определенный запас дизельного горючего. По словам финансового директора "АгроВиста" Павла Фесюка, этого хватит примерно на месяц. В частности, на период подкормки культур перед началом посевной кампании.

Аграрии рассчитывают на то, что в ближайшее время напряжение на Ближнем Востоке снизится, и цены на рынке горючего стабилизируются. По словам Павла Фесюка, есть ожидания стабилизации цен в ближайший месяц.

Напомним, на украинском розничном рынке топлива фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
07 августа 2025
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
