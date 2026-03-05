12:39  05 марта
На Хмельнитчине во время пожара погибла женщина и трое ее детей
10:57  05 марта
Во Львове СБУ и полиция будут проверять документы и авто до 9 марта
08:39  05 марта
Убийство в Полтаве: подозреваемый был арестован на 60 суток
05 марта 2026, 18:47

В Укрэнерго обнародовали графики отключений света на 6 марта

05 марта 2026, 18:47
иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 6 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Топливо на заправках может подорожать до 150 грн за литр
05 марта 2026, 18:14
Из российского плена вернулись 17 воинов-пограничников
05 марта 2026, 17:57
Штурмовики РФ пытались прорвать позиции украинских военных на Южно-Слобожанском направлении
05 марта 2026, 17:39
В Днепре внедорожник сбил женщину с ребенком и швырнул людей через стекло в магазин
05 марта 2026, 17:35
В Ровенской области ограбили и убили мужчину: среди злоумышленников подросток
05 марта 2026, 17:20
Зеленский заявил, что у Украины есть собственное дальнобойное оружие с дальностью до 1000 километров
05 марта 2026, 17:13
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева выставили на продажу
05 марта 2026, 16:54
В Полтавской области водитель облэнерго "сливал" локации ТЦК
05 марта 2026, 16:45
В Киеве посреди дня похитили человека
05 марта 2026, 16:31
