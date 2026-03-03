08:39  03 марта
03 марта 2026, 09:30

Как в Украине изменились цены на овощи

03 марта 2026, 09:30
В Украине за неделю ощутимо изменилась стоимость овощей. Стало известно, что стало дешевле, а подорожало

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Картофель за неделю вырос до 12-15 гривен за килограмм в среднем. Морковь подорожала до 12-15 гривен за килограмм, а свекла до 10-12 гривен за килограмм.

Белокочанная капуста упала в цене до 9-11 гривен за килограмм. Огурцы подешевели до 120-170 гривен за килограмм. Помидоры упали в цене до 110–135 гривен за килограмм.

Пекинская капуска выросла в цене до 25-35 гривен за килограмм. Зеленый лук упал в цене до 135-145 гривен за килограмм. Салат тоже подешевел: до 200-230 гривен за килограмм.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются , но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

