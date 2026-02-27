16:39  27 февраля
Суд арестовал руководителя управления СБУ в Житомирской области
16:21  27 февраля
В Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими
15:19  27 февраля
Украина и РФ согласовали локальное перемирие возле Запорожской АЭС
27 февраля 2026, 17:28

Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались на обследование по программе "Скрининг здоровья 40+"

27 февраля 2026, 17:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Десятки тысяч украинцев старше 40 лет уже получили деньги для прохождения медицинского осмотра по государственной программе скрининга здоровья

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, государство уже насчитало 108 миллионов гривен на счета 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались для прохождения обследования в Действии.

"Первые 1156 украинцев уже прошли Скрининг 40+. Принимают участников более 1500 учреждений здравоохранения. Они прошли верификацию Министерства здравоохранения и размещены на портале программы", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2026 года стартовал скрининг здоровья 40+ в Действии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
07 августа 2025
