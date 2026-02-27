Стало известно, сколько украинцев зарегистрировались на обследование по программе "Скрининг здоровья 40+"

иллюстративное фото: из открытых источников

Десятки тысяч украинцев старше 40 лет уже получили деньги для прохождения медицинского осмотра по государственной программе скрининга здоровья

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, государство уже насчитало 108 миллионов гривен на счета 54 тысяч украинцев, которые зарегистрировались для прохождения обследования в Действии.

"Первые 1156 украинцев уже прошли Скрининг 40+. Принимают участников более 1500 учреждений здравоохранения. Они прошли верификацию Министерства здравоохранения и размещены на портале программы", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2026 года стартовал скрининг здоровья 40+ в Действии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.