Украинцы от 40 лет могут получить 2000 грн на проверку здоровья

иллюстративное фото: из открытых источников

1 января стартовал скрининг здоровья 40+ в Дії. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт сервиса.

"Если вам уже исполнилось 40 лет и старше, через 30 дней после дня рождения вы получите пуш-уведомление в Дії. Примите его и закажите Дія.Карту или воспользуйтесь уже имеющейся. В течение 7 дней на нее поступят 2000 грн, которые можно использовать для скрининга здоровья", – говорится в сообщении.

Что включает в себя скрининг?

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2-го типа и состояния психического здоровья)

физикальное обследование (измерение АД, оценка частоты и ритма сердца, антропометрия)

лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек

индивидуальные рекомендации по образу жизни и здоровью, а при необходимости — назначение лекарств или направление на дальнейшие обследования или лечение.

Где пройти обследование?

Пройти обследование можно в любом государственном, коммунальном или частном медучреждении, участвующем в программе.

Ранее мы писали о том, какие услуги появятся у Дії в 2026 году. По состоянию на конец 2025 года на портале украинцам доступно более 160 различных услуг.