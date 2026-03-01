17:13  28 февраля
01 марта 2026, 13:55

В Николаевской области бешеный пес напал на людей

01 марта 2026, 13:55
Иллюстративное фото
По состоянию на 26 февраля специалисты зафиксировали 23 обращения жителей Николаевской области по поводу укусов животных. В частности, есть случай укусов животного с бешенством

Об этом сообщает "Николаевская правда", передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Ивановка Куцурубской общины. 16 февраля там подтвердили бешенство у домашней собаки. Он покусал двух человек, а затем погиб. Пострадавшие госпитализированы, сейчас они проходят курс антирабического лечения.

"Бешенство передается через укусы, царапины или попадание слюны инфицированного животного на поврежденную кожу или слизистые. Опасными могут быть как дикие, так и домашние животные, особенно если они не вакцинированы", - напоминают специалисты.

Напомним, ранее на Волыни бешеный бродячий кот поцарапал пятерых местных жителей, после чего в населенном пункте ввели 60-дневный карантин.

