17:10  02 марта
На Прикарпатье чиновница из отдела образования "подарила" себе премии на сотни тысяч
14:06  02 марта
В Ровенской области в СИЗО умер подозреваемый в убийстве пяти человек
12:14  02 марта
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 19:19

Начальник Хустского ТЦК Вихристюк вышел под залог по делу "Оберег"

02 марта 2026, 19:19
Фото: Telegram/Виталий Глагола
Полковник Сергей Вихристюк, подозреваемый в незаконном вмешательстве в работу системы "Оберег", оставил СИЗО

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Отмечается, что за главу Хустского ТЦК внесли залог в размере 266 000 гривен.

Ранее решение о залоге приняла судья Ужгородского горрайонного суда Констанция Бенца.

Вихристюка подозревают в манипуляциях с реестром "Оберег". По версии следствия, он безосновательно снимал военнообязанных из розыска.

По данным правоохранителей, задокументированы по меньшей мере пять случаев, когда за 1500 долларов человек удаляли с базы розыска ТЦК.

Теперь после внесения залога полковник будет находиться под процессуальными обязанностями до завершения расследования.

Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.

Закарпатье ТЦК залог Оберіг СИЗО уклонение от мобилизации мобилизация война
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
