Начальник Хустского ТЦК Вихристюк вышел под залог по делу "Оберег"
Полковник Сергей Вихристюк, подозреваемый в незаконном вмешательстве в работу системы "Оберег", оставил СИЗО
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.
Отмечается, что за главу Хустского ТЦК внесли залог в размере 266 000 гривен.
Ранее решение о залоге приняла судья Ужгородского горрайонного суда Констанция Бенца.
Вихристюка подозревают в манипуляциях с реестром "Оберег". По версии следствия, он безосновательно снимал военнообязанных из розыска.
По данным правоохранителей, задокументированы по меньшей мере пять случаев, когда за 1500 долларов человек удаляли с базы розыска ТЦК.
Теперь после внесения залога полковник будет находиться под процессуальными обязанностями до завершения расследования.
Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.