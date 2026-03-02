Фото: Telegram/Виталий Глагола

Полковник Сергей Вихристюк, подозреваемый в незаконном вмешательстве в работу системы "Оберег", оставил СИЗО

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Отмечается, что за главу Хустского ТЦК внесли залог в размере 266 000 гривен.

Ранее решение о залоге приняла судья Ужгородского горрайонного суда Констанция Бенца.

Вихристюка подозревают в манипуляциях с реестром "Оберег". По версии следствия, он безосновательно снимал военнообязанных из розыска.

По данным правоохранителей, задокументированы по меньшей мере пять случаев, когда за 1500 долларов человек удаляли с базы розыска ТЦК.

Теперь после внесения залога полковник будет находиться под процессуальными обязанностями до завершения расследования.

Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.