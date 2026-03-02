У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити
У застосунку «Резерв+» зʼявилась нова функція. Це стосується багатодітних батьків
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.
Тепер відстрочку для багатодітних батьків можна оформити онлайн, незалежно від того, чи були вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом. Подати запит через "Резерв+" зможуть ті військовозобовʼязані, в яких:
- Троє або більше дітей віком до 18 років, які були народжені в Україні;
- Не ж боржниками зі сплати аліментів (або не мають борг, який перевищує суму платежів за три місяці);
- Мають коректні дані в державних реєстрах.
Як подати заяву
- Подайте запит у застосунку Резерв+;
- Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри;
- Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.
Начальник Хустського ТЦК Вихристюк вийшов під заставу у справі "Оберіг"Всі новини »
02 березня 2026, 19:19У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 10:33В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
26 лютого 2026, 17:24
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Втерся в довіру та вкрав останні заощадження: на Житомирщині хлопець пограбував пенсіонера
02 березня 2026, 22:35На Київщині чоловік влаштував стрілянину
02 березня 2026, 22:15На Київщині сталась пожежа на складі: загинуло 7 людей - ЗМІ
02 березня 2026, 21:55На Львівщині зіткнулись дві вантажівки: є загиблий
02 березня 2026, 21:40На Рівненщині будуть судити лікаря через смерть пацієнта
02 березня 2026, 21:25На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство
02 березня 2026, 20:55У Києві 52-річний чоловік напоїв та зґвалтував неповнолітню дівчинку
02 березня 2026, 20:15Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика
02 березня 2026, 19:57На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
02 березня 2026, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі блоги »