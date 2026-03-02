У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Тепер відстрочку для багатодітних батьків можна оформити онлайн, незалежно від того, чи були вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом. Подати запит через "Резерв+" зможуть ті військовозобовʼязані, в яких:

Троє або більше дітей віком до 18 років, які були народжені в Україні;

Не ж боржниками зі сплати аліментів (або не мають борг, який перевищує суму платежів за три місяці);

Мають коректні дані в державних реєстрах.

Як подати заяву

Подайте запит у застосунку Резерв+;

Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри;

Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.