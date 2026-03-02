17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 22:50

У Резерв+ з'явилась нова відстрочка від служби: хто може оформити

02 березня 2026, 22:50
Фото з відкритих джерел
У застосунку «Резерв+» зʼявилась нова функція. Це стосується багатодітних батьків

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Тепер відстрочку для багатодітних батьків можна оформити онлайн, незалежно від того, чи були вони народжені у шлюбі чи поза шлюбом. Подати запит через "Резерв+" зможуть ті військовозобовʼязані, в яких:

  • Троє або більше дітей віком до 18 років, які були народжені в Україні;
  • Не ж боржниками зі сплати аліментів (або не мають борг, який перевищує суму платежів за три місяці);
  • Мають коректні дані в державних реєстрах.

Як подати заяву

  • Подайте запит у застосунку Резерв+;
  • Система автоматично перевірить підстави через державні реєстри;
  • Якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з’являється в електронному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

відтермінування мобілізація Резерв+
02 березня 2026
