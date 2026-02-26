В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, инцидент произошел 26 февраля на улице Черноморского казачества. Конфликт носил внутренний характер, и в результате один из военных произвел выстрел в воздух холостым патроном.

"Табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет. Распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по бегущим людям" недостоверна, манипулятивна и направлена на дискредитацию мобилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК. Инцидент произошел в начале февраля.