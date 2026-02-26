В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
Участниками конфликта стали двое военнослужащих группы оповещения ТЦК. Спор завершился стрельбой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Как отмечается, инцидент произошел 26 февраля на улице Черноморского казачества. Конфликт носил внутренний характер, и в результате один из военных произвел выстрел в воздух холостым патроном.
"Табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет. Распространенная в сети информация о якобы "стрельбе по бегущим людям" недостоверна, манипулятивна и направлена на дискредитацию мобилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК. Инцидент произошел в начале февраля.
