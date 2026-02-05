15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 20:59

Яйца становятся "на вес золота": как изменились цены в Украине

05 февраля 2026, 20:59
Фото из открытых источников
В Украине в начале февраля снова фиксируют подорожание яиц. Это касается продаж и фасованных яиц, и поштучно.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средняя цена упаковки яиц категории С1 сейчас колеблется от 82,23 до 83,35 гривны. При этом в январе индекс потребительских цен составил 100,99%. Это значит, что подорожание яиц всего на 0,99% по сравнению с декабрем.

Для экономии украинцы все чаще стали покупать яйца поштучно. Однако и эта категория стала дороже. На начало февраля средняя стоимость яйца С1 5,79 гривны. При этом еще в конце января средняя стоимость равнялась 5,65 гривны.

Сейчас в украинских супермаркетах цена яиц такова:

  • Varus одно яйцо продает за 4,99 гривны,
  • в "Форе" - за 5,79 гривны,
  • в "Ашане" - за 5,60 гривны,
  • а в "Мегамаркете" - за 7,50 гривны.

Если сравнивать с прошлым годом, средняя стоимость яйца выросла на 48,84%.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.

05 февраля 2026
07 августа 2025
