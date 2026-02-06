НБУ прогнозирует: инфляция снизится, зарплаты будут расти

Иллюстративное фото: из открытых источников

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в стране снизится до 7,5% в конце 2026 года, в 2027 году составит около 6%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ, передает RegioNews.

По прогнозу регулятора, экономика Украины в 2026 году вырастет на 1,8%, а в 2027-2028 годах восстановление ускорится до 2,8% и 3,7% соответственно.

Реальные зарплаты украинцев в этом году должны вырасти на 7%, а в последующие два года – примерно на 6% каждый год.

НБУ также ожидает постепенное возвращение уехавших во время войны украинцев: в этом году чистый отток населения составит около 0,2 млн человек, а уже в 2027-2028 годах начнется чистый возврат мигрантов.

"В ближайшие месяцы инфляция будет дальше снижаться прежде всего благодаря остаточным эффектам от роста урожаев в 2025 году, однако разрушения в энергетике будут давить на цены как из-за рыночных, так и административных механизмов, а во втором полугодии 2026 года на фоне низкой базы сравнения это может вызвать умеренное ускорение инфляции", – отмечает регулятор.

Финансовая стабильность будет поддерживаться международной помощью: в 2026 году ожидается $51,4 млрд, в 2027 – $42,7 млрд, а в 2028 – $21,6 млрд.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.