В Киевской области застрелили редкого оленя

фото: Лана Ветрова / Facebook

В Киевской области браконьер застрелил оленя по имени Руни, который был занесен в Книгу рекордов Украины

Об этом, как стало известно RegioNews, сообщила глава Национального реестра рекордов "Книга рекордов Украины" Лана Ветрова.

Речь идет о знаменитом Руне из эко-парка "На рогах", официально признанном крупнейшим оленем в Украине по размерам рогов, согласно международной системе оценки CIC.

"После того, как Руни сбросил бы рога (олени сбрасывают их каждый год), этот уникальный трофей должен был принять участие в международных соревнованиях, и, конечно, на измерении сброшенных рогов получил Гран-При! Олень-мировой чемпион, и это впервые в истории Украины!.. Но всего этого уже не будет... Выстрелом в шею Руни был убит. Ради наживы, денег. Олень мирового уровня был убит браконьером", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области браконьеры ловили рыбу в Чернобыльской зоне, чем нанесли значительный ущерб природе. Ущерб оценили более чем в 3 млн грн.