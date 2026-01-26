16:40  26 января
26 января 2026, 18:44

В Херсоне после артиллерийского удара ранена 70-летняя женщина - патрульные эвакуировали ее

26 января 2026, 18:44
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
Патрульные Херсона оперативно оказали помощь пострадавшей от артиллерийских обстрелов и эвакуировали ее в больницу

Об этом пишет Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Херсоне продолжается террор мирного населения из-за обстрелов, которые наносят оккупанты. Недавно артиллерийский удар нанес ранение 70-летней женщине. Она получила травмы лица и нуждалась в неотложной медицинской помощи.

На вызов немедленно выехали патрульные Херсонского подразделения вместе с усилением из Волынской области, в частности инспектором Василием Давидчуком. Правоохранители организовали эвакуацию пострадавшей и доставили ее в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Опасность для гражданского населения в городе сохраняется и патрульные продолжают оперативно реагировать на все сигналы об обстрелах и других угрозах. Служба правоохранительных органов обеспечивает эвакуацию и защиту граждан, поддерживая их безопасность в сложных условиях.

Местные патрульные и коллеги из других областей работают совместно, чтобы минимизировать последствия атак и оказать помощь пострадавшим. Правоохранители призывают граждан соблюдать меры безопасности и сообщать о любых угрозах.

Ранее сообщалось, российские оккупанты усилили обстрелы Херсонской ТЭЦ , которые длились почти сутки – враг пытается полностью лишить возможности восстановления оборудования единственного источника теплоснабжения для десятков тысяч жителей города.

эвакуация обстрелы Херсон артиллерия женщина
