23 декабря 2025, 13:35

В Херсонской области судили женщину, которая открыла "магазин для российских военных"

23 декабря 2025, 13:35
Иллюстративное фото
Великоалександровский районный суд Херсонской области признал гражданку виновной в коллаборационизме. Известно, что она работала для россиян во время оккупации

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что женщина проживала в селе Новая Каменка. С марта по октябрь 2022 года поселок был оккупирован. Она добровольно открыла магазин и оказывала услуги российским военным. В частности, военным 22-го армейского корпуса Черноморского флота военно-морских сил РФ, которые обустроили в селе свою военную базу и производили оттуда регулярные обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

За это женщина получила "привилегированное" отношение от оккупантов. Она беспрепятственно перемещалась по оккупированной территории вместе с военными и пользовалась их защитой и поддержкой местных жителей.

В частности, обвиняемая вместе с тремя российскими военными требовала отдать ключи от дома соседей и затем заселила туда оккупантов. Она также разрешала им жить в доме их родителей.

Свою вину женщина признала. Она отметила, что общалась с российскими военными в целях безопасности. Ее приговорили к 136 тысячам гривен штрафа с конфискацией всего имущества и запретили на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг.

Напомним, ранее в Харьковской области судили коллаборанта, который помогал российским военным. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения с конфискацией имущества.

