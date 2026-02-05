На Украину снова надвигаются 25-градусные морозы

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни синоптики обещают потепление, но сильные морозы вскоре захватят Украину снова

Как передает RegioNews, об этом NV рассказала метеорологиня Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

По ее словам, теплые потоки средиземноморского происхождения принесут с собой и осадки, поэтому 5-7 февраля будет снег, а кое-где и дождь.

"Для большинства украинских областей это будет время оттепели. Дождь наиболее вероятен на западе, юге страны и в центральных регионах", – отмечает метеорологиня.

Она заметила, что начиная с 8 числа, из Скандинавии снова начнет заходить холодный воздух. Осадки в это время прекратятся, и воцарится поле повышенного давления. То есть 9-11 февраля снова будет ясная и морозная погода.

"Холоднее всего на следующей неделе, традиционно, будет на севере страны: ночью от -18 до -24 градусов, на остальной территории страны будет в пределах -7…-16 в темное время суток. Дневная температура – в пределах -10…-16 градусов на севере и -3…-8 на юге страны", – добавила Наталья Голеня.

