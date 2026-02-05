15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 16:26

На Украину снова надвигаются 25-градусные морозы

05 февраля 2026, 16:26
иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшие дни синоптики обещают потепление, но сильные морозы вскоре захватят Украину снова

Как передает RegioNews, об этом NV рассказала метеорологиня Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

По ее словам, теплые потоки средиземноморского происхождения принесут с собой и осадки, поэтому 5-7 февраля будет снег, а кое-где и дождь.

"Для большинства украинских областей это будет время оттепели. Дождь наиболее вероятен на западе, юге страны и в центральных регионах", – отмечает метеорологиня.

Она заметила, что начиная с 8 числа, из Скандинавии снова начнет заходить холодный воздух. Осадки в это время прекратятся, и воцарится поле повышенного давления. То есть 9-11 февраля снова будет ясная и морозная погода.

"Холоднее всего на следующей неделе, традиционно, будет на севере страны: ночью от -18 до -24 градусов, на остальной территории страны будет в пределах -7…-16 в темное время суток. Дневная температура – в пределах -10…-16 градусов на севере и -3…-8 на юге страны", – добавила Наталья Голеня.

Ранее синопик Наталья Диденко сообщала, что в Украине идет потепление. В пятницу, 5 февраля, кое-где ожидается до +8 градусов.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
