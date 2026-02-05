Из российского плена вернули военного из Львовщины, которого считали погибшим и похоронили весной 2023 года

иллюстративное фото: из открытых источников

Во время очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на galinfo.com.ua.

В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК были проведены "его" похороны.

В четверг, 5 февраля, его родные получили сообщение от Координационного штаба об увольнении и увидели его на фото по обмену.

Как сообщалось, сегодня в Украину вернулись 157 военнопленных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.