Атака по Запорожью: поврежден собачий приют, ранены многие животные

Скриншот с видео

В результате российской атаки по Запорожью был поврежден собачий приют.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

И.о. городского головы Запорожья Регина Харченко отметила, что пострадали многие животные.

Руководитель приюта "Дай лапу, друг" Ирина Дидур обнародовала видео с последствиями обстрела.

Внимание: видео содержит материалы 18+.



Местные органы власти и волонтеры работают над оказанием помощи пострадавшим животным и восстановлением убежища.

По данным ОВА, за последние сутки в Запорожской области в результате вражеских атак погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения. Оккупанты нанесли 517 ударов по региону.

Напомним, в пятницу, 6 февраля, российские войска продолжили использовать беспилотники для обстрелов Запорожья. В результате одной из атак было повреждено здание гаражного кооператива в одном из городских районов. Предварительно известно об одном пострадавшем человеке.