Правоохранители завершили расследование и передали в суд дело в отношении двух акушерок-гинекологий родильного отделения Острожской больницы. Их обвиняют в халатности, повлекшей гибель новорожденной девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что 17 января 2024 года в медучреждение со схватками обратилась 29-летняя женщина. В ходе наблюдения за пациенткой, спустя более 7 часов 70-летний врач-акушерка не инициировала пересмотр тактики ведения родов. Ее 37-летняя коллега, которая вела роды, слишком поздно обнаружила патологию, требовавшую немедленного кесарева сечения.

Из-за задержки и неквалифицированной помощи ребенок получил тяжелую родовую травму. В тот же день девочку в состоянии мозговой комы перевезли в областную детскую больницу в Ровно. Несмотря на усилия медиков, через месяц ребенок умер от тяжелой асфиксии (удушья), возникшей во время родов.

Обеим врачам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УКУ). Материалы дела направлены в суд.

Напомним, ранее на Закарпатье врачи объявили подозрение из-за смерти младенца от травм во время родов. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей.