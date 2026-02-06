16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 09:45

СБУ показала унікальні кадри обміну полоненими

06 лютого 2026, 09:45
Фото: СБУ
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відеоматеріали з обміну полоненими, що відбувся 5 лютого

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У цей день додому повернулися 157 громадян України.

Серед яких – військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Значна частина з них перебувала в полоні ще з 2022 року.

Цей обмін став можливим завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку і звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених органів.

У структурах, що брали участь у процесі, підкреслили, що життя кожного українця є найвищою цінністю, і робота триває задля звільнення всіх громадян країни з полону.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну повернулись 157 військовополонених. За словами президента Володимира Зеленського, цей обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати.

Як відомо, від час чергового обміну військовополоненими до України повернувся житель Львівської області Назар Далецький, якого понад два роки вважали загиблим на фронті.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Умєров підсумував зустріч
06 лютого 2026, 07:38
06 лютого 2026, 07:38
Україна, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – перший за п'ять місяців
05 лютого 2026, 13:35
05 лютого 2026, 13:35
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
