Фото: СБУ

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відеоматеріали з обміну полоненими, що відбувся 5 лютого

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У цей день додому повернулися 157 громадян України.

Серед яких – військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Значна частина з них перебувала в полоні ще з 2022 року.

Цей обмін став можливим завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку і звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених органів.

У структурах, що брали участь у процесі, підкреслили, що життя кожного українця є найвищою цінністю, і робота триває задля звільнення всіх громадян країни з полону.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну повернулись 157 військовополонених. За словами президента Володимира Зеленського, цей обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати.

Як відомо, від час чергового обміну військовополоненими до України повернувся житель Львівської області Назар Далецький, якого понад два роки вважали загиблим на фронті.

