Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 300 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК. Суттєво постраждало обладнання.