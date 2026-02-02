Зеленський продовжив санкції проти двох українських олігархів

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну Facebook-сторінку Зеленського.

"Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін", – йдеться у повідомленні.

По-перш, було продовжено санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа.

По-друге, продовжено санкції проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука, а саме проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній.

Нагадаємо, восени 2025 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти бізнесмена і співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча і бізнесмена Олександра Цукермана. Наразі вони перебувають за межами України.