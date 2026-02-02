20:57  02 лютого
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
15:59  02 лютого
На Закарпатті прикордонники затримали ґвалтівника, який намагався переплисти Тису і втекти з України
15:19  02 лютого
Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 20:20

Стало відомо, скільки коштуватимуть вибори в Україні

02 лютого 2026, 20:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Проведення виборів в Україні обійдеться казні мінімум у 10 мільярдів гривень. Більшість грошей піде на оплату праці залучених у процес людей

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, а вартість парламентських виборів – 4,5 мільярда гривень. При цьому 70% коштів будуть спрямовані на оплату праці членів окружних і дільничних виборчих комісій.

Дубовик зауважив, що сума у 10 млрд гривень не враховує витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які будуть облаштовувати дільниці зі своїх бюджетів.

Нагадаємо, на початку січня Центральна виборча комісія ухвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації виборів після завершення воєнного стану в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна політика бюджет ЦВК
Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні
02 лютого 2026, 19:59
Зеленський заявив, що війну треба завершувати
02 лютого 2026, 18:22
Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним
31 січня 2026, 18:17
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський продовжив санкції проти двох українських олігархів
02 лютого 2026, 23:01
На Дніпропетровщині жителів багатоповерхівки б'є струмом через затоплений підвал
02 лютого 2026, 22:50
У Полтавській області врятували рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України
02 лютого 2026, 22:24
Якби підсумок війни було легко передбачити, воєн не було би взагалі
02 лютого 2026, 21:37
ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври
02 лютого 2026, 21:11
У Києві завтра перекриють центр: у чому причина
02 лютого 2026, 20:57
Укрпошта змінила логотип, заплативши 600 мільйонів
02 лютого 2026, 20:37
Трамп зробив ще один крок для завершення війни в Україні
02 лютого 2026, 19:59
Гендиректор ДТЕК відреагував на обстріл автобуса з шахтарями у Дніпропетровській області
02 лютого 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »