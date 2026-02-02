Стало відомо, скільки коштуватимуть вибори в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Проведення виборів в Україні обійдеться казні мінімум у 10 мільярдів гривень. Більшість грошей піде на оплату праці залучених у процес людей

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, а вартість парламентських виборів – 4,5 мільярда гривень. При цьому 70% коштів будуть спрямовані на оплату праці членів окружних і дільничних виборчих комісій.

Дубовик зауважив, що сума у 10 млрд гривень не враховує витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які будуть облаштовувати дільниці зі своїх бюджетів.

Нагадаємо, на початку січня Центральна виборча комісія ухвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації виборів після завершення воєнного стану в Україні.