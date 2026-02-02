У січні окупанти захопили вдвічі менше територій України, ніж у грудні – DeepState

Ілюстративне фото: Генштаб

У січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

"Неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій – всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць", – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, найбільше атак припадає на Покровський напрямок (33%), друге місце – Гуляйпільський (21%), далі – Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).

Негативним рекордсменом став Слов'янський напрямок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.

