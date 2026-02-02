10:16  02 лютого
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
08:56  02 лютого
На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС
08:26  02 лютого
Смертельна пожежа на Житомирщині: загинула однорічна дитина
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 08:19

У січні окупанти захопили вдвічі менше територій України, ніж у грудні – DeepState

02 лютого 2026, 08:19
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

У січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

"Неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій – всього на 4% менше, ніж було у грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напруженіший, ніж минулий місяць", – йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, найбільше атак припадає на Покровський напрямок (33%), друге місце – Гуляйпільський (21%), далі – Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%).

Негативним рекордсменом став Слов'янський напрямок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська також просунулись в окремих районах Харківської області. Зокрема, в районі Лазової.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна окупація окупанти територія DeepState
Загарбники за добу вдарили по 27 населених пунктах Херсонщини: є постраждалі
02 лютого 2026, 07:35
Мінус 850 окупантів, два танки та 25 артсистем: втрати ворога станом на 2 лютого
02 лютого 2026, 07:09
"Україна готова до предметної розмови": Зеленський анонсував нові переговори
01 лютого 2026, 13:15
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пожежі, руйнування та постраждалі: наслідки нічної атаки БпЛА на Черкащину
02 лютого 2026, 11:39
Хотів здивувати дівчину: чоловік запустив салют у центрі столиці
02 лютого 2026, 11:20
В Одесі п’яний відвідувач ресторану влаштував стрілянину через відмову офіціантки принести наркотики
02 лютого 2026, 11:15
Російський дрон атакував легковик у Запоріжжі: двоє поранених
02 лютого 2026, 10:56
Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
02 лютого 2026, 10:55
Майже 200 будинків у Києві досі залишаються без опалення
02 лютого 2026, 10:38
СБУ затримала російську агентку, яка наводила удари на Сумщину
02 лютого 2026, 10:20
Смерть за кермом в Ужгороді: чоловік зніс кілька авто і влетів в аптеку
02 лютого 2026, 10:16
Росіяни вдарили безпілотником по тепловозу на Запоріжжі
02 лютого 2026, 09:56
РФ атакувала Україну балістикою та 171 дроном: є влучання на 8 локаціях
02 лютого 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »