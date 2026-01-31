Більшість працівників ТЦК переведуть у бойові підрозділи, – джерела

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчим часом відбудеться реформа системи ТЦК та СП. Майже всіх працівників відомства, котрі не брали участь у бойових діях, – будуть переводити у бойові частини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

За наявною інформацією від військовослужбовців, котрі проходять службу в ТЦК, найближчим часом відбудеться реформа системи.

У центрах комплектування залишаться лише військовослужбовці котрі не можуть за станом здоров’я виконувати бойові завдання (інваліди війни).

ТЦК та СП мають замінити рекрутингові центри.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що кожен третій громадянин України довіряє територіальним центрам комплектування (ТЦК), однак загальний баланс довіри-недовіри залишається негативним.