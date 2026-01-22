В Винницкой области должностница ТЦК требовала деньги у матери погибшего военного

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник ТЦК в 2023 году предложила матери погибшего защитника "помощь" в оформлении единовременной выплаты. Она обещала "повлиять" на решение ТЦК.

В декабре 2023 подозреваемая уже просила 5 тысяч долларов за свое влияние. Мать погибшего военного перечислила ей 190 тысяч гривен. Сейчас должностница отстранена от должности и избрана мера пресечения.

