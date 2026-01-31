13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 січня 2026, 15:03

Українські прикордонники показали, як знищують окупантів у Харківській області

31 січня 2026, 15:03
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" продовжують нищити техніку та особовий склад противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Під час чергового рейду дронарі-прикордонники ліквідували трьох окупантів, а також перетворили на металобрухт дев’ять транспортних засобів, в тому числі два квадроцикли.

Як повідомлялось, українські прикордонники продовжують стримувати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Армія РФ неодноразово намагалась прорвати ділянку кордону в цьому регіоні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область ДПСУ відео війна втрати росіян
Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
На Харківщині чоловік з рушниці застрелив собаку сусідки
30 січня 2026, 20:55
На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми України після системної аварії
31 січня 2026, 16:34
На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштували пункти незламності
31 січня 2026, 15:40
46 тисяч працівників ТЦК – це армія Нідерландів або трьох Хорватій
31 січня 2026, 14:24
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
31 січня 2026, 13:52
Прикордонники отримали 100 фотопасток, щоб затримувати людей, які втікають з України
31 січня 2026, 13:08
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43
Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26
У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09
Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »