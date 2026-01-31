Українські прикордонники показали, як знищують окупантів у Харківській області
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" продовжують нищити техніку та особовий склад противника на Південно-Слобожанському напрямку.
Під час чергового рейду дронарі-прикордонники ліквідували трьох окупантів, а також перетворили на металобрухт дев’ять транспортних засобів, в тому числі два квадроцикли.
Як повідомлялось, українські прикордонники продовжують стримувати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. Армія РФ неодноразово намагалась прорвати ділянку кордону в цьому регіоні.
